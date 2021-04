Nenê tem 39 anos e completa 40 em julho LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 13:36

Quando entrarem em campo nesta quinta-feira (22), Nenê e Kayky se tornarão o mais velho e o mais jovem a vestir a camisa do Fluminense na Libertadores, respectivamente. Os dois devem ser titulares na estreia contra a equipe do River Plate, às 19h no Maracanã.

Até agora, Felipe é o jogador mais velho a jogar pelo Fluminense na Libertadores, com 35 anos, 8 meses e 20 dias. Nenê tem 39. Por outro lado, o mais jovem a vestir a camisa tricolor na competição é Allan, que tinha 18 anos, 10 meses e 11 dias. Ainda com 17, Kayky pode superar.



Publicidade

Além deles, Fred é outro que tem uma marca a quebrar, mas não será fácil. Maior artilheiro do Fluminense na Libertadores, com oito gols, o camisa 9 está a três de superar Orlando Pingo de Ouro (184 gols) como o segundo maior goleador da história do clube.