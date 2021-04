Torcida do Fluminense montou mosaico no Maracanã para a estreia na Libertadores Divulgação/Maracanã

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 15:05

O duelo entre Fluminense e River Plate, nesta quinta-feira (22), às 19h no Maracanã, pela Libertadores, teve uma mudança de última hora. A Conmebol precisou retirar dois membros da arbitragem que testaram positivo para covid-19 e uma nova formação foi comunicada pelo Tricolor.

Escalados para o jogo de logo mais, o assistente número 1, Christian Schiemann, e o quarto árbitro, Eduardo Gamboa, foram substituídos pelos uruguaios Richard Trinidad e Andres Matonte. O chileno Roberto Tobar continuará como árbitro principal.



Publicidade

O duelo contra a equipe do River Plate marca o retorno do Fluminense à Libertadores após quase oito anos desde seu último jogo na competição. O Tricolor está no Grupo D, que também conta com os colombianos Junior Barranquilla e Santa Fé.