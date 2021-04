Fred celebra o gol de empate contra o River Plate, o seu nono marcado em Libertadores Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 22/04/2021 20:54

Rio - Foram oito anos de espera do torcedor pela volta do Fluminense à Libertadores. Avaliado um dos favoritos ao título, o River Plate, da Argentina, não facilitou a vida tricolor na aguardada estreia desta quinta-feira, no Maracanã. O empate em 1 a 1, com gols de Montiel, de pênalti, e Fred, não fez jus ao domínio imposto pelo Tricolor no segundo tempo, mas mostrou que a disputa pela classificação no Grupo D, que ainda conta com Santa Fé e Junior Barranquilla, ambos da Colômbia, será em alto nível.

Sob o comando de Marcelo Gallardo, o River Plate conquistou dois de seus quatro títulos intercontinentais e avançou às fases finais da competição nos últimos seis anos. A maior quilometragem em Libertadores favoreceu os argentinos. Talvez traído pela ansiedade, o Tricolor teve dificuldade para imprimir um ritmo mais veloz. Se a paciência seria necessária para superar a encaixada marcação adversária, a estratégia de Roger Machado caiu por terra logo no início do jogo.

Publicidade

Atrasado, Marcos Felipe cometeu o pênalti sobre Borré, numa bola aparentemente perdida, e, Montiel, aos 12 minutos, abriu o placar no Maracanã. Na bola parada, o Tricolor respondeu com Luccas Claro, duas vezes. Primeira numa cabeçada e depois numa finalização da entrada da área. Bem postado, os visitantes se aproveitaram dos erros na saída de bola do Fluminense e administraram a vantagem até o apito final.

Destaque no Carioca, Kayky, bem marcado, não repetiu as boas atuações. Do lado esquerdo, Luiz Henrique deu um pouco mais de trabalho, mas não teve o espaço para encaixar o último passe ou finalizar com clareza. Kayke e Nenê, que apesar da boa movimentação, não conseguiu municiar Fred, foram sacados para a entrada de Gabriel Teixeira, outra joia da base, e Cazares.

Publicidade

O River, que há pouco havia desperdiçado uma ótima chance de aumentar o placar, com mérito para a defesa à queima-roupa de Marcos Felipe na finalização de Borré, sentiu falta do gol. Aos 20, o Fluminense encaixou um perfeito contra-ataque e Cazares deixou Fred cara a cara com Armani para empatar: 1 a 1.

Em outra ótima bola, o equatoriano deixou Lucca, que entrou no lugar de Luiz Henrique, em condições de virar. O atacante finalizou para fora e pediu pênalti na dividida com o goleiro e Martínez. Com o jogo favorável, Roger promoveu a estreia de Abel Hernández, que substituiu Fred. No entanto, foi Cazares que obrigou Armani a fazer uma grande defesa para evitar a virada.

Publicidade

As mexidas, principalmente com a entrada de Cazares, o Fluminense dominou as ações a partir dos 30 minutos, mas não conseguiu vencer o bloqueio argentino.

Publicidade

FLUMINENSE X RIVER PLATE



Local: Maracanã

Árbitro: Roberto Tobar (CHI)

Gols: 1º tempo - Montiel (12 minutos). 2º tempo - Fred (20 minutos)

Cartões amarelos: Yago, Fred, Martinelli e Lucca

Cartão vermelho: -

Público: Jogo com os portões fechados



Fluminense: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli (Wellington), Yago e Nenê (Cazares); Kayky (Gabriel Teixeira), Luiz Henrique (Lucca) e Fred (Abel Hernández). Técnico: Roger Machado



River Plate: Armani, Montiel, Díaz, Martínez e Angileri; Enzo Pérez, Palavecino (Simón) e Casco (Girotti); Álvarez (Beltrán), De La Cruz e Borré. Técnico: Marcelo Gallardo