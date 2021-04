Juan Cazares é elogiado Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 11:18

Rio - Destaque da partida entre Fluminense e River Plate, o meia Juan Cazares recebeu muitos elogios da edição digital do jornal argentino "Olé", após a estreia das equipes pela Libertadores. A publicação destacou a forma como a entrada do jogador transformou a maneira de atuar do Fluminense na partida.

Cazares entrou aos 12 minutos do segundo tempo, de uma bela assistência para o gol de empate tricolor marcado por Fred. Além disso, o equatoriano colocou Lucca na cara do gol, em um lance que o atacante acabou perdendo uma chance clara e também quase fez o gol da virada em uma finalização que Armani conseguiu salvar o River.

Publicidade

Além do belo passe para o gol de Fred, a publicação destacou que Cazares foi responsável pelas principais ações ofensivas do Fluminense na partida, demonstrando "técnica e velocidade". A partida no Maracanã terminou em 1 a 1.



Publicidade

Por fim, o "Olé" relembrou a passagem de Cazares pelo River Plate afirmando que o "garoto equatoriano se tornou um homem". A publicação ressaltou a experiência do meia na seleção equatoriana e também que o jogador acabou de ser contratado pelo Fluminense e que há poucos dias fazia parte do elenco do Corinthians.