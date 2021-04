Cazares Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 23/04/2021 10:00

Rio - O Fluminense estreou com empate contra o River Plate por 1 a 1 na Libertadores. Apesar do resultado não ter sido o melhor possível, a atuação da equipe deixou os torcedores animados. Ao fim da partida, Roger Machado fez questão de elogiar o desempenho da sua equipe.

"De jogada criada, o River não teve nenhuma oportunidade de gol clara, jogada construída dentro do seu modelo. Não sucumbimos ao estilo de jogo do River. Pecamos no momento que retomávamos a bola e não conseguíamos organizar nossos ataques", afirmou.

Roger Machado também abordou a atuação de Juan Cazares. O equatoriano entrou no segundo tempo e deu uma nova dinâmica ofensiva ao Fluminense. O técnico elogiou o meia e fez questão de relembrar que já conhece o atleta desde os tempos de Atlético-MG.



"Isso vai depender do que o jogador estiver rendendo técnica e taticamente. Já trabalhei com o Cazares em um passado recente, sei como utilizá-lo, do seu potencial. Tenho um grupo grande. Gostaria de ter todos à disposição no dia do jogo, mas escolho os 23 pra relação. Hoje ele entrou e pode nos ajudar, mudou as características da função depois que o Nenê deu ali sua contribuição no primeiro tempo. Conseguimos voltar para o jogo e ter vencido também", disse.