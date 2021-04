David Braz Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 10:00

Rio - Reforço do Fluminense para a temporada de 2021, o zagueiro David Braz realizou na última sexta-feira o seu primeiro treino pelo Tricolor. Anunciado no último dia 16, o jogador ainda não havia se apresentado ao clube carioca por ter testado positivo para a Covid-19. Após cumprir quarentena, o atleta participou da atividade no CT da Barra da Tijuca.

Em seu perfil oficial no Twitter, o defensor comemorou a participação no treino. "De volta aos trabalhos! Depois de um período fora por conta do Covid-19. Enfim, hoje fiz meu 1° treino no campo pelo Fluminense. Estou muito feliz e motivado pra fazer uma ótima temporada pelo Fluzão. Logo estarei a disposição da comissão técnica", escreveu.

David Braz, de 33 anos, não deverá ter condições de estrear pelo Fluminense neste domingo contra o Madureira. Apesar de regularizado, o defensor ainda deve participar de mais treinos antes de ficar à disposição de Roger Machado.

O jogador e Manoel, ex-Cruzeiro, foram contratados para reforçar o setor defensivo do Fluminense. David Braz tem passagens por grandes clubes do futebol brasileiro como Palmeiras, Flamengo, Santos e Grêmio.