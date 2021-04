Michel Araújo Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 15:30

Rio - Com sua transferência encaminhada para o Al Wasl, dos Emirados Árabes, Michel Araújo segue treinando no Fluminense. O uruguaio, de 24 anos, foi para campo na última sexta-feira e participou da atividade no gramado ao lado dos seus companheiros de equipe.

O jogador não foi inscrito para a disputa da Libertadores e também não foi relacionado para os últimos jogos do Fluminense pelo Campeonato Carioca. Michel vinha sendo preterido por Roger Machado e com a chegada dos novos reforços dificilmente conseguiria ter chances com o técnico.

Michel Araújo deverá ser emprestado ao clube dos Emirados Árabes por um ano, com opção de compra. Em sua nova equipe, o uruguaio irá reencontrar Odair Hellmann, ex-treinador do Fluminense, com que Michel Araújo teve a sua maior sequência como titular na última temporada.



Contratado pelo Fluminense após se destacar no Racing, do Uruguai, Michel Araújo teve bons momentos na temporada de 2020. Ao todo, ele entrou em campo com a camisa tricolor em 44 jogos e fez dois gols.