Paulo Henrique Ganso Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 25/04/2021 16:25

Rio - De fora da partida entre Fluminense e River Plate, Paulo Henrique Ganso começou no banco de reservas e foi decisivo na vitória do Tricolor sobre o Madureira. O apoiador marcou e participou também do gol de Gabriel Teixeira na partida. Ao fim do jogo, o meia falou sobre o seu rendimento nesta temporada.

"Sigo trabalhando, me esforçando, sei da qualidade que posso oferecer. Espero que nas horas que eu possa aparecer, eu possa ajudar a fazer gol, como fiz hoje. A importância, primeiro, era vencer a partida e ganhar vantagem na semifinal. Entrei poucos minutos, mas pude ajudar a equipe", afirmou.



Apesar das poucas oportunidades, Paulo Henrique Ganso vem vivendo um dos melhores começos de temporada pelo Fluminense. O jogador atuou em seis jogos e fez três gols pelo Tricolor no Carioca.