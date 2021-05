Ganso não é aproveitado no Fluminense e Santos pode repatriar antiga cria Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/05/2021 16:49

O que era apenas interesse virou negociação. O Santos iniciou conversas oficialmente com o Fluminense para tentar contratar Paulo Henrique Ganso. A ideia da diretoria santista é buscar um empréstimo do meia de 31 anos pagando apenas parte dos salários, segundo o site 'Ge'.

Devido ao alto salário de Ganso, o Santos, em crise financeira, tenta convencer o Fluminense a liberá-lo e a pagar parte dos vencimentos. Sem muito espaço no Tricolor, o meia vê com bons olhos um retorno ao clube que o revelou, assim como voltar a trabalhar com Fernando Diniz.



A diretoria tricolor ainda avalia a possibilidade, mas deivo às poucas oportunidades, um empréstimo, mesmo que pagando uma parcela do salário, pode ser uma boa opção para aliviar a folha. Ganso tem contrato até 2023.