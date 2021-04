Gabriel Teixeira Lucas Mercon / Fluminense

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 09:30

Rio - A escalação de Gabriel Teixeira no banco de reservas contra o Madureira surpreendeu muita gente no Fluminense. Uma das surpresas da temporada de 2021, o jogador entrou junto com Cazares no empate contra o River Plate e a sua titularidade na equipe alternativa era esperada por muitos torcedores. No entanto, o jovem, de 20 anos, entrou na partida quando o Tricolor perdia por 1 a 0 e mudou os rumos do confronto no Maracanã. Com uma atuação excelente, coroada com um gol, o jogador ganha ainda mais créditos com Roger Machado e até mesmo uma oportunidade entre os titulares está próxima.

Publicidade

Gabriel Teixeira esteve em campo nas 12 partidas do Fluminense na atual temporada. Ele atuou nos dois jogos da equipe sub-23 e desde que Roger Machado assumiu o comando no clássico contra o Flamengo ele não saiu mais. O jovem fez contra o Madureira o seu primeiro gol com a camisa do Tricolor. E foi uma verdadeira pintura.



O jogador, de 20 anos, também tem uma característica que agrada o treinador. Versátil, Gabriel Teixeira pode atuar no meio-campo, fazendo a ligação com o ataque e também pelos lados do campo como ponta. Na partida contra o River Plate, ele entrou na vaga de Kayky e iniciou a jogada do empate do Fluminense. Já no jogo contra o Madureira, atuou de forma mais recuada, ao lado de Cazares e depois de Paulo Henrique Ganso.

Publicidade

Apontado como uma grande promessa da base do Fluminense, Gabriel Teixeira disputou o último Campeonato Brasileiro Sub-20. Ao lado de John Kennedy e André, o jogador ajudou na campanha do Tricolor que foi eliminado nas semifinais. O jogador marcou quatro gols em 19 partidas pela equipe carioca na temporada sub-20.