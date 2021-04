Partida entre Santa Fe e Fluminense pode mudar de local e de horário Reprodução

Publicado 26/04/2021 13:30 | Atualizado 26/04/2021 13:30

Rio - A partida entre Independiente Santa Fe e Fluminense, marcada para esta terça-feira, em Bogotá, às 21 horas, pode sofrer alterações. A prefeita da cidade colombiana decretou novas medidas para conter o avança da Covid-19. Entre elas estão um toque de recolher e a proibição de eventos esportivos na capital da Colômbia.

"Durante o processo de restrição previsto no presente decreto, não se poderão realizar atividades esportivas, tais como o futebol profissional", afirma o decreto que passa a ser válido a partir desta segunda-feira. A proibição para eventos esportivos só se inicia no sábado, porém, com o toque de recolher previsto, só há permissão para circulação em Bogotá até 20h (horário local). A partida entre as duas equipes está marcada para 19h de Bogotá (21h de Brasília).

Em entrevista à rádio colombiana "Caracol", o secretário de governo de Bogotá afirmou que o estádio que a partida estava marcada para acontecer será fechado até o dia 9 de maio. "Os estádios El Campín e o Metropolitano de Techo não estarão disponíveis para o futebol colombiano até 9 de maio", disse Luis Ernesto Gómez.

De acordo com o jornalista colombiano Yerson David Caucha, do Noticias Uno, uma alteração, ao menos no horário da partida é praticamente certa. "Deve haver mudança no horário da partida entre Santa Fe e Fluminense. Se jogaria neste mesmo dia, mas mais cedo. Nas próximas horas, iremos confirmar se terá solicitação para mudança de horário ou se haverá uma permissão especial para este dia", disse.



Porém, parte da imprensa local não descarta a possibilidade de mudança de local da partida. "Em breve teremos mais claridades sobre essa decisão e o que ela mudará. Mas há chance de buscar outro estádio, com o risco de não ter futebol em Bogotá já a partir deste 26 de abril", afirma César Martinez, jornalista colombiano.