Por O Dia

Publicado 26/04/2021 15:41 | Atualizado 26/04/2021 15:42

Rio - Um dia após derrotar o Madureira pelo Campeonato Carioca, o Fluminense realizou o seu último treino no Rio de Janeiro, antes da viagem para a Colômbia, onde o Tricolor vai encarar o Independiente Santa Fe, nesta quarta-feira, pela Libertadores. A atividade contou com todo o grupo tricolor.

No confronto diante do Madureira, apenas o volante Yago Felipe, que entrou na segunda etapa, faz parte do time titular. O duelo marcou a estreia de Manoel e de Raúl Bobadilla pelo Tricolor e também a primeira vez de jogadores como Samuel Xavier, Cazares e Abel Hernández como titulares da equipe carioca.



Mesmo com a indefinição em relação ao local da partida, por conta das novas restrições em Bogotá, o Fluminense viajou para a Colômbia na tarde desta terça-feira. Existe a possibilidade da partida ser transferida para a cidade de Tunja, localizada a 130 km ao Noroeste da capital da Colômbia. O local fica a 2.800 km do nível do mar.