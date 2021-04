Fluminense de Roger Machado busca primeira vitória nesta Libertadores Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 16:50

Mesmo com o empate em casa, diante do River Plate, o Fluminense deixou boa impressão em sua estreia na Libertadores de 2021, e agora precisará confirmar que pode ser uma das forças do grupo D. Com duas partidas seguidas fora de casa, o Tricolor encara o Independiente Santa Fé (COL) nesta quarta-feira (28) às 21h (de Brasília), na cidade de Armenia, em busca da primeira vitória na competição, que o deixaria em situação mais confortável na busca por uma vaga no mata-mata.

O desafio poderia ser ainda mais complicado na altitude de 2.640 metros de Bogotá. Afinal, o Fluminense, em competições oficiais, perdeu quatro vezes jogando na altitude, só venceu duas e empatou uma. Mas a missão tornou-se menos problemática com a proibição de jogos na capital colombiana por causa do aumento de casos de covid-19.

Agora, o Tricolor jogará a apenas 1.480 metros do nível do mar, o que impede uma grande vantagem do rival. Ainda assim, a mudança em cima da hora tornou a logística mais difícil e cansativa para os jogadores, que tiveram que fazer novo deslocamento até Armenia, a 280 quilômetros da capital. O clube treinou em Bogotá e teve dificuldades para conseguir um voo fretado que levasse toda a delegação.



Após muita indefinição - a Conmebol só confirmou o local do jogo na tarde de terça -, a atenção se volta apenas para o campo. "Penso que para um segundo jogo a ansiedade da estreia talvez não apareça com tanta nitidez como foi nos primeiros momentos contra a equipe do River. Jogo difícil, saímos do nosso domínio para enfrentar um adversário forte", avaliou Roger.

O Fluminense deve ir a campo com Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago e Nenê; Luiz Henrique, Kayky (Wellington) e Fred.