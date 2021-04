Libertadores de 2021 Conmebol/Divulgação

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 15:20

Com a confirmação feita apenas na véspera, o Fluminense ainda tem dificuldade para definir a melhor logística para a viagem da delegação de Bogotá para Armenia, novo local do confronto contra o Santa Fé (COL) nesta quarta-feira (28), pela segunda rodada do Grupo D da Libertadores. Em nota oficial, o Tricolor comunicou que tem negociado com as autoridades locais uma autorização para fretar um avião.

Na segunda-feira, o governo de Bogotá proibiu a realização da partida na cidade, que vem sofrendo com o crescimento dos casos de covid-19. Armenia foi a escolhida e só confirmada no início da tarde desta terça, pela Conmebol. Como fica a 280 quilômetros de distância da capital colombiana, a logística tornou-se um complicador.



Publicidade

Enquanto os jogadores treinam em Bogotá às 16h30 (de Brasília) nesta terça, o Fluminense busca uma solução para chegar ao local do jogo. Isso porque, segundo o clube, "as opções de logística até agora apresentadas não foram satisfatórias, porque não haveria condição de levar toda a delegação e todo o material de trabalho para a referida cidade".



O Fluminense também garantiu que em momento algum pensou em fazer a viagem de ônibus, que levaria cerca de 7 horas em uma estrada perigosa. Por fim, o clube comunicou que até o fim do dia informará como será a logística para chegar a Armenia.



Publicidade

Após empatar em 1 a 1 com a equipe do River Plate na estreia, no Maracanã, o Fluminense enfrenta o Santa Fé nesta quarta-feira, às 21h (de Brasília).