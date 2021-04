Fluminense viajou de avião para Armênia nesta quinta Divulgação / Fluminense

Rio - Após passar duas noites em Bogotá, o Fluminense finalmente se deslocou para a cidade de Armênia, onde disputa na noite desta quarta-feira a sua segunda partida pela Libertadores. O Tricolor fretou um avião para fazer o transporte entre as duas cidades na Colômbia. O valor da viagem será reembolsado pelo Santa Fe, adversário do clube carioca. As informações são da "Rádio Globo".

O Fluminense encontrou dificuldades para conseguir se deslocar nas cidades colombianas. Apenas no começo da noite da última terça-feira, o Tricolor divulgou em seu site oficial que havia confirmado a viagem para Armênia na manhã desta quinta, dia da partida pela Libertadores.



O local do confronto só foi definido pela Conmebol na última terça-feira, após decretos restritivos da prefeitura de Bogotá terem proibidos partidas na capital colombiana a partir da última segunda, em função do agravamento da pandemia da Covid-19.

A mudança da sede da partida prejudicou a logística do Fluminense, mas facilitou a vida em relação a altitude. Armênia está localizada a 1.480 m do nível do mar, bem mais baixo que Bogotá que tem altitude de 2.600 m.