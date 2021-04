Delegação tricolor desembarcou poucas horas antes da partida Lucas Merçon/Fluminense

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 15:13

Demorou, mas enfim o Fluminense está na cidade colombiana de Armenia, local da partida de logo mais, às 21h contra o Independiente Santa Fé (COL), pela segunda rodada da Libertadores. O desembarque aconteceu por volta das 13h15 (de Brasília), cerca de 8 horas antes de o Tricolor entrar em campo.



Devido à troca em cima da hora do local da partida, o Fluminense teve dificuldade para conseguir fretar um avião para levar toda a delegação - não aceitou a possibilidade de dividir o grupo em vários aviões menores - e só viajou na manhã desta quarta-feira (28), após treinar e dormir em Bogotá.



Publicidade

O clube pagou 50 mil dólares (cerca de R$ 272 mil) à Avianca pelo voo. Entretanto, receberá o valor do Santa Fé, que é o mandante da partida e pelo regulamento deve cobrir a despesa com a mudança de local. A viagem durou cerca de 40 minutos.



Desembarcaram 29 jogadores, entretanto apenas 23 serão relacionados para a partida. O Fluminense não tem desfalque na equipe titular e a única ausência é John Kennedy, que teve a confirmação de estar com covid-19.



Publicidade

A lista de relacionados pelo Fluminense para o duelo contra o Santa Fé Divulgação/Fluminense

A dificuldade logística enfrentada pelo Fluminense deveu-se à proibição do jogo em Bogotá por causa das restrições impostas pelo governo local para conter a covid-19. Armenia, que fica a 280 km da capital colombiana e a 1.400 metros acima do nível do mar, foi escolhida para sediar a partida.