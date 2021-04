Fred decidiu partida com dois gols Luis Robayo / Pool / Afp

Por O Dia

Publicado 28/04/2021 23:11 | Atualizado 28/04/2021 23:25

Colômbia - Não foi fácil, mas o Fluminense conseguiu a sua primeira vitória na Libertadores. Contra o Santa Fé, o Tricolor das Laranjeiras contou com o artilheiro Fred em grande noite, mas com a expulsão de Egídio, acabou levando sufoco. No fim, o clube carioca derrotou os colombianos por 2 a 1 e agora soma quatro pontos na sua chave da competição. Com os dois gols, o centroavante se tornou o segundo maior artilheiro da história do Flu com 185 bolas na rede.

O Fluminense voltará aos gramados pelo Campeonato Carioca no próximo domingo. O adversário será a Portuguesa, no Luso-Brasileiro, no jogo de ida das semifinais da competição. Roger Machado deverá escalar uma equipe alternativa na partida.

Publicidade

O jogo começou da melhor maneira para o Fluminense. Com apenas cinco minutos, o Tricolor pulou na frente do placar. Após bela jogada pela direita, Nenê deu um passe da calcanhar e Fred apareceu bem para finalizar, sem chances de defesa para o goleiro do Santa Fe.

Com a vantagem no placar, o Fluminense ofereceu campo para o Santa Fe. Os colombianos criavam bastante, principalmente pelo lado direito da defesa tricolor. Com a marcação desajustada, o clube carioca ficou muito perto de levar o empate, porém, conseguiu manter a vantagem até o intervalo.

Publicidade

O segundo tempo começou novamente com bola na rede tricolor. Novamente, Fred. Após bela jogada de Kayky, Egídio foi no fundo e cruzou na medida para o centroavante tricolor marcar. Com o gol, o camisa 9 se tornou o segundo maior artilheiro da história do Fluminense com 185 gols.

No entanto, a vantagem de dois gols duraria pouco tempo. Logo no lance seguinte, o clube colombiano diminuiu. Após levantamento para a área, a defesa do Fluminense parou e Giraldo apareceu para tirar do goleiro Marcos Felipe e fazer o primeiro gol para os colombianos.

Publicidade

A situação piorou aos 25 minutos. Egídio recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o Fluminense com um jogador a menos na partida. A partir deste momento foi um jogo de ataque contra defesa. Os colombianos pressionaram e por muito pouco não conseguiram o empate. O goleiro Marcos Felipe teve grande atuação e salvou o Tricolor, que conseguiu trazer três pontos para o Rio.

FICHA TÉCNICA



SANTA FÉ 1 X 2 FLUMINENSE

Publicidade

Arbitragem: Andres Cunha (URU)

Estádio: Estádio Olímpico, em Armênia (COL)

Publicidade

Gols: Fred (Dois) (FLU) e Giraldo (SAN)

Cartões Amarelos: Jorge Ramos (SAN), Egídio (FLU), Giraldo (SAN) e Bobadilla (FLU)

Publicidade

Cartões Vermelhos: Egídio (FLU)

SANTA FE: Castellanos; Porras, Torijano, Palacios e Mosquera (Delgado); Pico, Giraldo, Osorio (Jersson González) e Seijas (Caballero); Arias (Valdés) e Jorge Ramos / Técnico: Harold Rivera

Publicidade

FLUMINENSE: Marcos Felipe; Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nenê (Cazares); Kayky (Gabriel Teixeira/Danilo Barcelos), Fred (Bobadilla) e Luiz Henrique (Caio Paulista) / Técnico: Roger Machado