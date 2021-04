Vinícius Zanocelo Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 18:00

Rio - O Fluminense segue no mercado em busca de reforços. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o Tricolor abriu conversas para contratar o meia Vinícius Zanocelo, meia de 20 anos, um dos destaques da Ferroviária no Campeonato Paulista. A ideia é um empréstimo até o fim do ano com opção de compra.

A negociação é visto com bons olhos pela Ferroviária. Os dirigentes do clube paulista acreditam que jogar a Libertadores e a Série A do Brasileirão podem valorizar mais o jogador do que a disputa da Série D.

Publicidade

Zanocelo foi titular em oito jogos do Paulistão deste ano. O jovem surgiu bem com a camisa da Ponte Preta e foi negociado com a Ferroviária por R$ 2,3 milhões. O jogador acumula passagens por seleções de base.