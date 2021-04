Danielzinho Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 29/04/2021 15:44

Rio - O meia Danielzinho, atualmente no Bahia, entrou na Justiça cobrando do Fluminense uma dívida de R$ 487.180,02. A ação corre no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região desde o último dia 13. As informações foram divulgadas pelo "GE".

Segundo o portal, o processo movido pelo jogador cobra verbas rescisórias, FGTS, multas e honorários advocatícios.



Veja os detalhes:

R$ 164.808,22 de verbas rescisórias (entre saldo de salários, premiações e férias)

R$ 88.666,66 de dobra das férias pelos não pagamentos no prazo correto nos períodos de 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019

R$ 19.000,00 de multa pelo artigo 477 da CLT

R$ 82.404,11 de multa pelo artigo 467 da CLT

R$ 68.755,81 em FGTS não depositados

R$ 63.545,22 de honorários advocatícios

TOTAL: R$ 487.180,02

Daniel foi revelado pelo Fluminense em 2016 e emprestado por três anos ao Oeste. Em 2019, voltou a vestir a camisa tricolor e chegou a se destacar sob o comando do técnico Fernando Diniz. No entanto, ao fim da temporada, não chegou a um acordo para renovação e se transferiu para o Bahia.