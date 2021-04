Marcos Felipe recebeu elogios do ex-goleiro Paulo Goulart, que citou a simplicidade do atual camisa 1 Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 30/04/2021 11:09

Rio - Bicampeão brasileiro pelo e campeão da Copa do Brasil, Ricardo Berna marcou época pelo Fluminense. Ele defendeu o clube carioca por nove temporadas. O que muitos tricolores podem não recordar é que ele chegou a treinar com Marcos Felipe, de 25 anos, no começo da carreira. Em participação no podcast "Camisa Tricolor", o ex-jogador relembrou a convivência com o atual titular de Roger Machado.

Publicidade

"É uma coisa que eu fico muito feliz foi de fazer parte desse começo da carreira dele. É um jogador que tinha um enorme potencial e agora colhe os frutos. Chamava ele de Marquinho, hoje nem posso, é Marcão mesmo. O Fluminense está muito bem servido", afirmou.





Ricardo Berna também falou a respeito da montagem do elenco do Fluminense. Na opinião do ex-goleiro a equipe tricolor chega na Libertadores como um grupo bastante capacitado, com condições de fazer um grande papel.



"Gosto muito dessa mescla de jovens de qualidade com referências como Nenê e Fred. Somado aos reforços sul-americanos, acho que o Fluminense tem um grupo forte. Ressaltar também a qualidade do Roger Machado e do grande esforço do presidente Mário Bittencourt", disse.