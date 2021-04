Ricardo Berna Reprodução

30/04/2021

Rio - Bicampeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, o ex-goleiro, Ricardo Berna, de 41 anos, fez parte de equipes que marcaram época vitoriosos no Fluminense. Em entrevista ao canal do YouTube "Camisa Tricolor - Podcast", o ex-jogador também falou de momentos complicados que passou no clube. Ele citou uma situação difícil vivida pelo lateral-direito Mariano.

"Às vezes alguns torcedores acabam tomando decisões que prejudicam o time. O Mariano viveu momentos complicados. Ele era vaiado, ficava triste e enchia a cara. Era um jogador que se matava pelo Fluminense", disse o ex-goleiro.



Atualmente no Atlético-MG, Mariano jogou no Flu de 2009 a 2011, sendo destaque do título do Brasileiro de 2010. De acordo com Berna, as atitudes dos torcedores podem ser determinantes em algumas escolhas dos atletas.



"Na primeira oportunidade que ele teve, foi embora. Estava errado? Claro que não. Mas o Fluminense perdeu um grande jogador. Os torcedores acabam sendo muito importantes para as decisões do atleta. Influencia demais no futebol", contou Berna.