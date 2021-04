Marcos Felipe é titular do Fluminense desde novembro de 2020 LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Titular desde novembro de 2020, quando assumiu a vaga de Muriel, Marcos Felipe acostumou os torcedores do Fluminense com sua segurança e frieza em momentos decisivos. Mas quando cometeu pênalti bobo contra a equipe do River Plate, na estreia na Libertadores, houve quem duvidasse dele. Só que o goleiro não se abalou e rapidamente se recuperou, ajudando a garantir a vitória por 2 a 1 sobre o Santa Fé, fora de casa, com defesas importantes.

Ao todo, Marcos Felipe defendeu cinco finalizações dos colombianos, sendo a principal delas já nos acréscimos, quando o time sofria pressão com um a menos. E a frieza nos lances decisivos renderam o apelido de "Homem de Gelo" nas redes sociais.



"Procurei ser o mais frio possível até porque, principalmente depois da expulsão (do Egídio), a gente vivenciou momentos bem pesados. Procurei ser frio para segurar o resultado", disse o goleiro em entrevista ao site 'Ge'.



Com Marcos Felipe, o Fluminense ainda conta com ótimo retrospecto. Afinal, desde que virou titular, o goleiro jogou 32 partidas, com 19 vitórias, 8 empates e 5 derrotas, com média de gols sofrida inferior a 1 por jogo (levou 30).



"A gente enfrentou muita dificuldade, mas conseguimos vencer tudo isso. Fred fez dois gols e fico feliz de ter parcela de ajuda para a gente seguir fazendo uma boa campanha", disse Marcos Felipe após o jogo de quarta-feira.