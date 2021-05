Bobadilla no treino do Fluminense Lucas Merçon/Fluminense

Publicado 02/05/2021 11:08

Com as atenções voltadas para a Libertadores, o Fluminense tem que olhar para a primeira partida da semifinal do Campeonato Carioca, neste domingo, contra a Portuguesa, às 16h no Luso-Brasileiro. A tendência é que o técnico Roger Machado mande a campo uma equipe reserva, devido à desgastante maratona da equipe. O Tricolor tem a vantagem de dois empates.

Depois de sofrer com a logística de viagem na vitória por 2 a 1 sobre o Santa Fé (COL), na cidade de Armenia, o Fluminense retornou ao Rio apenas na quinta-feira (29) no fim da tarde. Além disso, nesta semana a delegação tricolor voltará a jogar na Colômbia, desta vez contra o Junior Barranquilla, na quinta. Por isso, devido ao cansaço das viagens, os titulares possivelmente serão poupados.

Será mais uma oportunidade dos reservas mostrarem serviço. Na última rodada da Taça Guanabara, diante do Madureira, Hudson e Lucca não foram bem e acabaram fora do jogo da Libertadores. Em compensação, Bobadilla estreou no Carioca e ganhou nova chance contra o Santa Fé.

Além disso, Roger Machado poderá seguir dando sequência para algumas contratações, até mesmo para avaliar a possibilidade de aproveitá-los na equipe titular em breve, casos de Cazares, Manoel, Wellington e Abel Hernández. David Braz também pode estrear.

O Fluminense deve ir a campo com: Marcos Felipe, Samuel Xavier, Manoel, Matheus Ferraz e Egídio; Wellington, Hudson, Cazares e Ganso; Bobadilla e Abel Hernández.