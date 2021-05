Fluminense tem um novo patrocinador Divulgação/Fluminense

Por O Dia

Publicado 06/05/2021 17:10

O Fluminense tem um novo patrocinador. O Grupo Gazin, do setor de varejo, acertou um contrato de um ano. A nova marca será estampada na parte superior das costas da camisa do time profissional a partir do confronto contra a Portuguesa, neste domingo (9), às 16h no Maracanã.

Ainda em busca de um patrocinador master - o último foi até agosto de 2018 -, o Fluminense comemorou o aumento no número de parceiros para a sequência da temporada.



Publicidade

"A chegada de um grande patrocinador, quando o mercado sofre com a pandemia, mostra que estamos alcançando resultados por uma filosofia de gestão que prioriza a organização, a estabilidade do ambiente e o estímulo permanente. Nunca é demais repetir que continuamos no caminho certo, em busca da expansão da nossa marca e recebemos o Grupo Gazin como parte deste projeto", afirmou Mário Bittencourt em declaração ao site oficial do clube.