Rio - O atacante Kayke, de apenas 17 anos, é a grande sensação do Fluminense neste começo de temporada. Já vendido ao Manchester City, o jovem irá defender o Tricolor até o fim da temporada. Ao abordar o acerto com o clube inglês, o jogador afirmou que está ansioso por uma ligação de Guardiola, mas falou que sua prioridade é o clube carioca.

"É um momento único na minha vida. Estou vivendo um momento que todos os garotos da minha idade sonham. Tento separar as duas coisas, porque tenho que ter a cabeça no Fluminense primeiro, tem a temporada inteira. Não posso pensar no futuro. Lógico que a gente fica imaginando, acompanhando, vendo jogos da Champions, mas tem que focar porque tem uma temporada muito importante. Admiro muito o Guardiola, é um dos melhores treinadores. Fico ansioso sim (pela ligação)", afirmou.



Enquanto Kayky é um dos jovens do atual elenco do Fluminense, do outro lado o grupo tricolor conta com figurões como Nenê, de 39 anos, e Fred, de 37 anos. Kayky falou da importância dos jogadores para o elenco do clube carioca.

"A importância deles (Fred e o Nenê) é grande demais, porque são os dois jogadores mais experientes do Fluminense. Você ver seus dois ídolos te apoiando, acho que isso dá mais tranquilidade para você fazer o que fazia antes", disse o jovem.