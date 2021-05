Tarciane, Fred e Luccas Claro foram os modelos da apresentação da nova camisa do Fluminense Divulgação/Fluminense

Publicado 13/05/2021 18:29

Em homenagem aos 115 anos da conquista do primeiro título do Campeonato Carioca, em 1906, o Fluminense apresentou nesta quinta-feira seu novo uniforme principal produzido pela Umbro. O modelo tricolor possui listras mais finas, partindo do verde no centro, inspiradas na camisa histórica da primeira conquista. O uniforme branco será apresentado em outro momento.

Para saber o futuro do Fluminense é preciso olhar para o seu passado. Foi nele que nos trajamos de glórias, com o primeiro fio dessa história costurado há 115 anos.



Conheça a nova armadura em homenagem a Taça Colombo, símbolo do 1° título da história tricolor. #TrajadoDeGlórias pic.twitter.com/H2siJOGMeA — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 13, 2021

Dois selos localizados na parte interna da gola e da barra da camisa fazem referência ao título de 1906. Um deles, inclusive, explica a conquista. Além disso, há o desenho no canto inferior direito da Taça Colombo, entregue ao Fluminense pela conquista do primeiro Campeonato Carioca disputado na história.



Já os uniformes de goleiro serão nas cores verde escuro, roxo e lilás/violeta. Os torcedores podem adquirir os novos uniformes pelo preço de R$ 269,90 (masculino) e R$ 239,90 (feminino).



A Taça Colombo

Conquistada pelo Fluminense em 1906, passou a ser de posse definitiva do clube em 1919, em razão do tricampeonato carioca (1917-18-19), no primeiro título do Time de Guerreiros no Estádio de Laranjeiras. Inicialmente, o primeiro troféu da história do Campeonato Carioca era de posse provisória entre os vencedores da competição. A taça está exposta na Sala de Troféus do clube.