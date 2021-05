Fluminense e Flamengo decidem o Carioca Reprodução

Por O Dia

Publicado 15/05/2021 20:10

Rio - O Fluminense vai com time titular para enfrentar o Flamengo, neste sábado, pela primeira partida da final do Carioca. O treinador Roger Machado confirmou a equipe com apenas uma alteração em relação ao time que começou a partida contra o Santa Fe, na última quarta-feira, pela Libertadores.

O #TimeDeGuerreiros está escalado para o #FlaFlu432, a primeira partida da final do @Cariocao! VAMOS PRA CIMA, FLUZÃO! pic.twitter.com/t1zSmKK5Vi — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 15, 2021

Publicidade

O Fluminense vai para campo com: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Nenê; Gabriel Teixeira, Kayky e Fred. A mudança é a entrada de Gabriel Teixeira no lugar de Luiz Henrique que vai ficar como opção no banco.

As duas equipes se enfrentam em dois jogos que acontecem neste sábado e no próximo dia 22. Não há nenhuma vantagem de resultados iguais por conta de campanha na primeira fase.