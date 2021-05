Uniforme número 2 do Fluminense Reprodução

Rio - O torcedor do Fluminense descobriu neste domingo, antecipadamente, como será a nova camisa número 2 da equipe. O modelo feito pela Umbro "vazou" nas redes sociais antes de ser apresentado oficialmente. A informação de que se trata da nova vestimenta foi confirmada pelo site NetFlu junto ao Conselho Deliberativo do clube. Os uniformes de jogo começam a ser vendidos nesta quinta-feira. O uniforme número 1 foi divulgado há três dias.

A camisa branca e cinza estampa detalhes em tricolor tanto na gola quanto nas suas mangas. Também há uma homenagem do Fluminense ao título carioca de 1906, na primeira edição do Campeonato Carioca, que completa 115 anos em 2021.

A homenagem é feita com dois selos: um está localizado na parte interna da gola e outro na barra da camisa. Os desenhos contêm as cores do Tricolor das Laranjeiras, um símbolo minimalista do escudo e as datas celebradas.

O canto inferior direito da camisa ainda trará o desenho da Taça Colombo, o troféu do campeonato, conquistado há 115 anos.