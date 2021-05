Mosaico da torcida do Fluminense para o jogo contra o Junior Barranquilla Divulgação/Maracanã

Publicado 17/05/2021 16:52

Haja criatividade! Para a quarta partida em apenas 10 dias, a torcida do Fluminense preparou o quarto mosaico diferente. Desta vez, para o confronto contra o Junior Barranquilla (COL) nesta terça-feira (18) pela Libertadores, o desenho tem a silhueta das Laranjeiras e a frase "Nós somos a história", que destaca a tradição e o pioneirismo do clube.



A dedicação dos torcedores, responsáveis pela montagem dos mosaicos, rendeu elogios do Fluminense nas redes sociais. Afinal, contra a Portuguesa, o desenho na arquibancada vinha com a frase "Meu coração acelera". Já contra o Santa Fé (COL), outro verso de uma letra da torcida: "Vamos lutar por mais essa taça".

Por fim, no Fla-Flu, os torcedores fizeram reverência a carrascos do rival, com imagens de Washington e Assis, o casal 20, e uma referência ao gol de barriga de 1995.