Rio - A situação do Fluminense se complicou na Libertadores. Com a necessidade de apenas um empate em casa, o Tricolor acabou derrotado do Junior Barranquilla e agora precisará pontuar na última rodada contra o River Plate, em Buenos Aires, para se classificar para as oitavas de final na Libertadores. Apesar do resultado negativo, o técnico Roger Machado acredita o resultado negativo não atrapalhou os planos do clube carioca.

"Não atrapalha, porque não podemos permitir que atrapalhe. Foi um revés em uma competição muito dura. Embora tenha sido em casa, dentro dos nossos domínios, e que gostaríamos de nos classificar hoje, é uma competição muito dura. Assim como tiramos pontos de adversários fora, nada impediria que o adversário, que se mostrou forte fora dos seus domínios, conquistasse esses três pontos, nos tirando a oportunidade de nos classificarmos antecipadamente", disse.



Na partida contra o Junior Barranquilla, o Fluminense perdeu chances claras de gols, em especial duas no primeiro tempo com Kayky e Luiz Henrique, quando a partida estava empatada. Ao comentar sobre as oportunidades desperdiçadas pelos jovens, Roger Machado afirmou que faz parte do amadurecimento dos atletas.

"Confiança eles têm. Porque se colocam na condição de finalizar. O que acontece é que, em alguns momentos, as tomadas de decisões, pela pouca idade, não serão a mesma que têm o Fred, o Nenê... Isso faz parte do processo. E mesmo assim os jogadores experientes também erram. Não posso de forma alguma colocar na conta dos meninos o fato de termos criado e não termos conseguido porque foram outras as questões também que influenciaram essa nota derrota em casa", disse.