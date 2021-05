Tarciane, Fred e Luccas Claro foram os modelos da apresentação da nova camisa do Fluminense Divulgação/Fluminense

Por O Dia

Publicado 19/05/2021 20:15

Rio - A torcida tricolor está ansiosa pelo lançamento da linha completa dos novos uniformes. O principal, tricolor, que já foi divulgado oficialmente, começará a ser comercializado a partir desta quinta (20). O segundo uniforme, na cor branca, será vendido a partir do mês de junho. A diretoria tricolor espera um número expressivo de vendas de materiais esportivos da Umbro.

Elogiado por muitos, a expectativa é de que as novas camisas sejam as mais vendidas desde a saída da fornecedora de material Adidas, no final de 2015. Os uniformes das linhas DryWorld e Under Armour devem “ficar pelo caminho”, revelou uma pessoa ligada ao marketing tricolor, em contato com o site "NETFLU".

No novo uniforme, as listras verticais são mais finas do que as do atual manto. A camisa 2, nas cores branca e cinza, tem detalhes em tricolor na gola e nas mangas. Ela também faz alusão ao título carioca de 1906, a primeira edição da história do torneio, com dois selos: um localizado na parte interna da gola e outro na barra da camisa. Os desenhos contêm as cores do clube, um símbolo minimalista do escudo e as datas celebradas na homenagem que presta o uniforme.