Fluminense se complicou na Libertadores

Rio - A derrota para o Junior Barranquilla, no Maracanã, somada a vitória do River Plate sobre o Santa Fe, em Buenos Aires, deixaram o Fluminense em uma situação bastante complicada na Libertadores. O Tricolor necessitava apenas de um empate contra o clube colombiano, no Rio, agora precisará vencer a equipe argentina, fora de casa, para se classificar sem depender de um tropeço do Junior Barranquilla.

Atualmente, o Fluminense está em segundo lugar no seu grupo da Libertadores. O Tricolor tem oito pontos, contra nove do River Plate, que assumiu a liderança. Na última rodada, as duas equipes se enfrentam. O Junior Barranquilla tem seis pontos e o Santa Fe já está eliminado com apenas dois pontos. Para se classificar sem depender do resultado do confronto entre os colombianos, o clube carioca terá que vencer o River, em Buenos Aires.



Caso empate ou seja derrotado, o Fluminense terá que torcer para o Junior não vencer o Santa Fe em duelo que será realizado no Equador. Em caso de derrota e vitória do algoz da última terça-feira, o Tricolor será eliminado, em caso de empate e resultado positivo do Junior, as duas equipes ficam empatadas e o desempate será no saldo de gols ou nos gols pró.

Caso não avance pela Libertadores, o Fluminense irá disputar as oitavas de final da Sul-Americana. O Santa Fe não tem condições de ultrapassar o Tricolor e com isso, a equipe de Roger Machado ficará na pior das hipóteses em terceiro lugar no grupo o que levaria o clube para a disputa da competição sul-americana.