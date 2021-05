Improvisado no gol, Enzo Pérez foi eleito melhor jogador em campo contra o Santa Fé Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 13:31

Rio - Enzo Pérez entrou para história do River Plate ao jogar improvisado como goleiro na vitória do River Plate sobre o Santa Fé, por 2 a 1, na noite da última quarta-feira, pela Libertadores. Apesar de o meia ter sido eleito melhor jogador em campo mesmo atuando sob as traves, Marcos Felipe, goleiro do Fluminense, minimizou o feito e disse que o jogador quase não foi exigido.

"Ele praticamente não trabalhou durante o jogo. Foi considerado o melhor da partida sem ter feito grandes defesas. A equipe dele se defendeu, aproveitou as brechas que o Santa Fe deu. Não vi nada demais. Ele simplesmente tapou um buraco que eles mesmo cavaram. Então, não tenho nada a falar a respeito do Enzo Pérez", declarou o arqueiro tricolor.

Publicidade

Pérez precisou ir para o sacrifício por conta do surto de Covid-19 que atingiu a equipe do River Plate. O time argentino só tinha 11 jogadores disponíveis para a partida, sendo que nenhum era goleiro. A Conmebol permitia a inscrição de 50 atletas na competição, mas o técnico Marcelo Gallardo optou por ter somente 32 nomes.

O Fluminense, de Marcos Felipe, precisará vencer o River Plate, de Enzo Pérez, na última rodada da fase de grupos, no Monumental de Nuñez, para depender apenas de suas próprias forças para chegar às oitavas da Libertadores. Em caso de empate ou derrota, precisa torcer para o Junior Barranquilla não vencer o Santa Fé, que já está eliminado do torneio.