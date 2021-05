Zinho, comentarista dos canais Disney Divulgação

Por O Dia

Publicado 20/05/2021 17:06

Rio - Com a vitória heroica do River Plate diante do Santa Fé, da Colômbia, a situação do Fluminense na última rodada da fase de grupos da Libertadores ficou complicada. Com a derrota em casa para o Junior Barranquilla e o resultado na Argentina, o Tricolor terá que vencer o time argentino fora de casa para avançar no torneio sem depender de outros resultados. Após a derrota frustrante no Maracanã na última terça (18), Zinho criticou a equipe de Roger Machado.

"O Fluminense foi incompetente. Jogando em casa, precisando de um empate e olha que já não tinha jogado bem contra esse Santa Fé que não conseguiu ganhar do River sem goleiro. O Santa Fé endureceu o jogo para o Flu, que se recuperou no segundo tempo. E contra o Junior, de novo no Maracanã, perde o jogo", disse o comentarista dos canais Disney.

Após perder a chance de se classificar com uma rodada de antecedência, o Fluminense precisará vencer o River Plate, fora de casa, para confirmar a sua classificação sem depender de outro resultado. Com um empate no Monumental, o clube das Laranjeiras torcerá para que o Junior Barranquilla não vença o Santa Fé, já confirmado lanterna do Grupo D.

"Agora, vai para um jogo no Monumental, contra um River mais motivado, que pode ter reforços. Mas, se tiver pelo menos um goleiro, vai ser mais complicado pro Fluminense. E ainda joga antes contra o Flamengo, com o time completo. Então, perdendo, pode ter um abalo emocional e se ficar fora da Libertadores, vai ser um prejuízo gigantesco", concluiu Zinho.

Antes do duelo decisivo pela Libertadores, o Fluminense decide o Campeonato Carioca contra o Flamengo, neste sábado, após o empate em 1 a 1 no primeiro jogo.