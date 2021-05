Fluminense: Paulo Henrique Ganso Mailson Santana/Fluminense

Por O Dia

Publicado 24/05/2021 19:59

Rio - O Santos deseja o retorno de Paulo Henrique Ganso à Vila Belmiro. Pedido de Fernando Diniz, que treinou o meio-campista no Fluminense, o camisa 10 se viu balançado com o interesse do clube que o lançou no futebol brasileiro, como divulgou o portal "UOL". Até o momento, entretanto, o Tricolor não recebeu nenhum contato oficial do Peixe para a transferência do jogador.

O Alvinegro quer contar com o empréstimo de Ganso, pagando parte dos seus salários. Com situação financeira complicada, o clube paulista não consegue arcar com 100% dos altos vencimentos do atleta tricolor.

Publicidade

Nas Laranjeiras o negócio ainda não é comentado, já que não houve proposta oficial pela transferência de Ganso. Mesmo sendo a terceira opção para a posição no time de Roger Machado, o meia acumula boas atuações nesta temporada. Também por isso, o Fluminense não pretende negociar o jogador, que admitiu a pessoas próximas ter se interessado em "voltar para casa" e ser treinado novamente por Diniz.

O jogador ainda divide opiniões tanto nas Laranjeiras quanto na Vila Belmiro. Se na casa onde foi criado não há unanimidade no Comitê de Gestão, que analisa a negociação, no Fluminense, há quem veja com bons olhos a possibilidade de economia com o empréstimo.

Publicidade

Com alguns valores a receber do Tricolor ainda da época de sua contratação, em 2019, Ganso ainda não se decidiu, mas contaria com um bom relacionamento com a diretoria atual para definir seu futuro. Pelo Santos, Ganso tem 123 jogos e 27 gols. No Alvinegro, conquistou três vezes o Campeonato Paulista, uma Libertadores, uma Copa do Brasil e uma Recopa Sul-Americana.