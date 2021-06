Caio Paulista - Mailson Santana/Fluminense FC

Rio - Com empréstimo até o final deste ano, Caio Paulista pode ter o contrato renovado com o Fluminense. O empresário do jogador, Eduardo Uram, concedeu entrevista ao site "NETFLU" e explicou um pouco sobre a situação contratual do atacante no Tricolor das Laranjeiras, que não tem opção de compra.

"A gente está conversando e eu não posso dar mais detalhes. Existem conversas. Pode ser que tudo flua positivamente. Se houver um acordo (para comprar) não precisa fazer empréstimo nenhum mais. Se fizer esse acordo, substitui a opção de compra que não tem. Um acordo é determinar algo que não estava determinado. E a opção de compra é ter uma coisa (valor de compra) determinada em contrato. O Caio está feliz no Fluminense. Evoluiu demais em um ano e meio. Vamos seguir conversando."

Com passagem por Xerém, Caio Paulista atuou pelo Avaí em 2018-2019, e foi contratado por empréstimo pelo Tricolor em 2020, mas só teve sequência como titular neste ano sob o comando de Roger Machado.