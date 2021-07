Olimpíadas de Tóquio, que seriam em 2020, foram adiadas com a pandemia, assim como as Paralimpíadas - AFP

Publicado 24/07/2021 13:40 | Atualizado 24/07/2021 13:44

Rio - As Olimpíadas de Tokyo começaram diferente para delegação dos Estados Unidos. Essa foi a primeira edição dos jogos em que a potência olímpica não vence nenhuma medalha no primeiro dia oficial de competições. Isso não acontecia desde os jogos de Munique, na Alemanha, em 1972.

Foram sete chances frustradas de medalha já no primeiro dia. A primeira, com a atiradora Mary Tucker, na categoria rifle de ar de 10 metros, do tiro esportivo. Considerada uma das favoritas, ela não conseguiu seu melhor resultado e ficou apenas em sexto lugar.

A segunda decepção para os norte-americanos, ficou por conta do ciclista Brandon McNulty, que começou bem na prova de ciclismo de estrada, mas também acabou em sexto. As outras duas estreias ruins foram no halterofilismo, com Jourdan Delacruz, que terminou em sétimo, e no sabre individual da esgrima, com a Mary Tucker.

No tiro com arco de equipes, Mackenzie Brown e o número 1 do ranking mundial, Brady Ellison, foram derrotados em sua primeira partida. No individual, os dois conquistaram a sétima e a segunda posição, respectivamente, no classificatório.

As chances de medalhas, contudo, voltam a surgir neste sábado, com as disputas da natação. Neste sábado, o país entrará na água para os 400m medley masculino, 400m livre masculino, 400m medley feminino, 4x100m livre feminino da natação.