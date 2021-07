Kelvin Hoefler conquistou a primeira medalha do Brasil em Tóquio - AFP

Kelvin Hoefler conquistou a primeira medalha do Brasil em TóquioAFP

Publicado 25/07/2021 03:11

Japão - Após conquistar a primeira medalha do Brasil nas Olimpíadas de Tóquio, na madrugada deste domingo, o skatista Kelvin Hoefler não escondeu a emoção. Ao ser premiado com a prata, ele exaltou o esporte no país e falou da importância de estar no primeiro pódio da modalidade na história dos Jogos.

"É difícil descrever. Foram muitos anos de luta. Isso daqui representa o skate brasileiro, a nossa garra, a nossa persistência. Não é só minha, não. O skate do Brasil merece. Merece até mais, mas é o começo de uma geração que está por vir. Amanhã (no feminino) vem mais", disse Kelvin à TV Globo.

Publicidade

"Vim de uma cidade pequena, que não tinha a prática do esporte. Meu pai me levava para as pistas de skate nos finais de semana. Ele era policial, foi difícil conciliar tudo isso. Na cozinha, minha mãe me xingava, quebrando panela, prato. Foi difícil chegar aqui e representar uma nação. Isso aqui (a medalha) é um alívio. Eu acreditei, o skate me abraçou e disse: "Kelvin, estamos juntos", declarou emocionado o brasileiro.

Kelvin conquistou a prata ao somar 36,15 pontos na final do skate street. O japonês Yuto Horigomi, que ficou com o ouro, alcançou 37,18, enquanto o terceiro colocado, o americano Jagger Eaton, chegou em 35,35.