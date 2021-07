Milena Titoneli confirmou a vitória sobre a jordaniana Julyana Al-Sadeq na 'prorrogação' - AFP

Milena Titoneli confirmou a vitória sobre a jordaniana Julyana Al-Sadeq na 'prorrogação'AFP

Publicado 25/07/2021 23:54

Tóquio - Na 'prorrogação', a paulistana Milena Titoneli venceu Julyana Al-Sadeq, da Jordânia, na noite deste domingo, na Arena Nippon Budokan, e avançou para as quartas de final do taekwondo, na categoria até 67kg. Número 8 do ranking mundial, a lutadora travou um duelo equilibrado com a adversária nos dois primeiros rounds, mas tirou proveito das punições impostas à jordaniana e administrou a vantagem.

No terceiro e último assalto, Julyana esboçou uma reação, mas a brasileira, com um potente soco, empatou o combate no último segundo.



No golden point, Titoneli teve a vitória decretada pelos juízes por superioridade. Credenciada pela medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019, ela é uma das esperanças de pódio do Brasil em Tóquio.