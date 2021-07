Ana Patrícia e Rebecca estrearam bem nas Olimpíadas - AFP

Publicado 26/07/2021 00:14

Rio - O vôlei de praia brasileiro segue brilhando nas areias de Tóquio. Na noite deste domingo, a dupla Ana Patrícia e Rebecca atropelou as quenianas Makokha e Khadambi por 2 sets a 0 (21/15 e 21/9) e confirmou mais uma vitória para o país na modalidade.

Com o resultado, todas as duplas brasileiras venceram na estreia do vôlei de praia. No masculino, Alison e Álvaro Filho venceram os argentinos Julian Amado Azaad e Nicolas Capogrosso, enquanto Bruno Schmidt e Evandro Marco derrotaram os chilenos Marco e Esteban Grimalt. A outra dupla do feminino, Ágatha e Duda, venceram as argentinas Ana Gallay e Fernanda Pereyra.

Ana Patrícia e Rebecca voltam à quadra na próxima terça-feira, contra a dupla Graudina/Kravcenoka (Letônia).