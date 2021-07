Milena Titoneli - COB / Divulgação

Rio - O Brasil terá a chance de conquistar mais uma medalha neste terceiro dia nos Jogos de Tóquio. No taekwondo, Milena Titoneli derrotou a haitiana Lauren Lee pela repescagem, na manhã desta segunda, e terá pela frente a marfinense Ruth Gbagbi, da Costa do Marfim, na luta que vale o bronze, na categoria até 67kg do taekwondo.

A brasileira não teve dificuldades e venceu a adversária por 26 a 5. Milena começou bem com golpes no tórax e um chute na cabeça, abrindo uma boa vantagem de 8 a 0. Bastante confiante, fechou o primeiro round em 12 a 2.

No segundo round, Milena abriu 20 a 4 com dois golpes na cabeça e fechou o assalto vencendo por 24 a 5. Logo no início do terceiro round, com um chute no tórax, ampliou a vantagem para 26 a 5 e a luta foi encerrada por diferença de pontos.



A brasileira, que conquistou o ouro no Pan-Americano de Lima, no Peru, estreou com vitória sobre Julyana Al-Sadeq, da Jordânia, na decisão dos juízes, após empate em 9 a 9. Nas quartas de final, foi derrotada pela croata Matea Jelic, número 1 do mundo e atual campeã europeia, por 30 a 9. Como a rival avançou para a final, a brasileira ganhou o direito de participar da repescagem em busca de um lugar na disputa do bronze.