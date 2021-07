Pia Sundhage - Sam Robles/CBF

Pia SundhageSam Robles/CBF

Publicado 26/07/2021 09:57

Japão - A chegada da delegação da Seleção olímpica ao mesmo hotel no qual também está hospedado o grupo da Seleção feminina já rendeu um momento para lá de descontraído. No Instagram da Seleção Brasileira feminina, foi registrado o momento no qual a técnica Pia Sundhage toca ao piano a música "Anunciação" e tem como "parceiro" Daniel Alves.

O veterano lateral-direito acompanha a treinadora brasileira batendo palmas e cantarolando alguns versos da canção de Alceu Valença.



O zagueiro Diego Carlos e o atacante Matheus Cunha registraram momentos do encontro, enquanto tentavam descobrir a letra. A dupla também registrou o momento que aconteceu no saguão do Conrad Hotel Tokyo em suas respectivas redes sociais.