Keno MarleyAFP

Publicado 28/07/2021 02:51

Japão - O brasileiro Keno Marley fez uma boa estreia nas Olimpíadas de Tóquio. Na madrugada desta quarta-feira, ele venceu o chinês Daxiang Chen na categoria meio-pesado (75kg a 81kg) do boxe e se garantiu nas quartas de final.

Nos últimos segundos do primeiro round, Keno acertou em cheio Chen e a arbitragem chegou a abrir contagem, mas o chinês voltou para a luta. No fim do segundo, a luta foi interrompida pelo fato do adversário do brasileiro sangrar muito e não ter mais condições de continuar.

Keno volta ao ringue na madrugada da próxima sexta-feira, às 1h24, contra o britânico Benjamin Whittaker.