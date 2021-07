Brasileiras não avançam para a final - Alexandre Castello Branco/COB

Publicado 28/07/2021 08:51 | Atualizado 28/07/2021 08:52

Japão - O quinto dia de competições em Tóquio não foi bom para a natação brasileira. Após não conseguir medalhas com Léo de Deus e no revezamento 4x200m masculino, não obter tempo para avançar de fase com Larissa Oliveira nos 100m livre e também com Vinicius Lanza e Caio Pumputis nos 200m medley, a equipe brasileira não conseguiu se classificar para a final no 4x200m livre feminino.

O Brasil esteve na segunda bateria e ficou com o tempo de 7:59.50. A série acabou sendo vencida pela Austrália. Se classificaram para a final, além dos australianos, a equipe dos EUA, a China, a Alemanha, as atletas da Rússia, o Canadá, a França e também a Hungria.



O Brasil já conseguiu uma medalha nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Fernando Scheffer obteve o bronze nos 200m livre masculino.