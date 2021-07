Renan Dal Zotto, técnico da seleção masculina de vôlei - Divulgação / FIVB

Tóquio - Após derrota pro 3 a 0 para a seleção do Comitê Olímpico Russo, o técnico brasileiro masculino do vôlei, Renan Dal Zotto, destacou boa partida do adversário, mas aponta ansiedade como um dos motivos para derrota. A análise foi feita durante entrevista coletiva, ao fim da partida, na arena Ariake, em Tóquio.



"Jogar contra a Rússia não é fácil. É uma equipe forte, uma equipe que agride e tem um bloqueio muito pesado. Hoje entrou o bloqueio deles, por competência deles e por ansiedade nossa, de querer fechar o ponto, encarando. Tem que ter a paciência de 'rejogar', usar a mão de fora. E o Douglas entrou e fez muito bem isso", disse o técnico.

De acordo com a avaliação do técnico, a seleção brasileira trabalhava bem a bola no início do primeiro set, mas falhou na hora de romper o bloqueio adversário. "No primeiro set estávamos jogando de igual para igual. Nós tivemos pelo menos seis contra-ataques para fazer o ponto e não conseguimos efetivar. Mérito deles. (...) Encaramos muito o bloqueio deles. Temos que ter um pouco mais de paciência para jogar ", comentou.

Dal Zotto também pontou a necessidade de intensificar a preparação para os próximos adversários, já que o Brasil precisa de bons resultados. "É um jogo agora de vida ou morte para a gente. Temos que nos entregar ao máximo. É uma equipe que tem um volume de jogo muito grande. Joga acelerado, tem defesa. Vai ser um jogo longo. Não tenho dúvida nenhuma", disse.