A catarinense Yndiara Asp, de 23 anos, é uma das representantes do Brasil na modalidade park de skateReprodução/Instagram

Publicado 29/07/2021 19:28

Tóquio - A ficha caiu. Após Rayssa Leal e Kelvin Hoeflen gravarem o nome da história com a conquista da medalha de prata na estreia do street em Olimpíadas, a seleção brasileira olímpica de Park desembarcou no Japão com muita expectativa após a vitoriosa campanha da dupla. A modalidade fecha a participação do skate nos Jogos Olímpicos. Na próxima terça-feira, a partir das 9h, com Dora Varela, Isadora Pacheco e Yndiara Asp, respectivamente, 9ª, 11ª e 14ª colocadas no ranking mundial.

A catarinense Yndiara Asp, de 23 anos, não escondeu a emoção de representar o Brasil numa Olimpíada. Com uma série de vídeos e fotos postados nas redes sociais, ela 'estampou' o orgulho nos skates customizados com as cores da bandeira brasileira que usará em Tóquio.

STREET E PARK: Entenda as diferenças e as chances de medalha

Se no street, os skatistas têm um circuito com como rampas, corrimões e outros obstáculos, no skate parka disputa acontece na tradicional arena em formato de "bowl", como se fosse uma piscina arredonda. Cada atleta terá 45 segundos para performar manobras em quatro voltas. E no masculino, a torcida nutre a esperança de medalha com três representantes no Top 10 do ranking mundial: Luiz Francisco (3º), Pedro Barros (4º) e Pedro Quinta (10º), no dia 4 de agosto.

Confira a agenda do skate park em Tóquio.

- Feminino:

Terça-feira - 3 de agosto - BRA

Preliminares/Classificatórias



21h - Bateria 1 - a definir

21h42 - Bateria 2 - a definir

22h24 - Bateria 3 - a definir

23h06 - Bateria 4 - a definir

Final - 00h30 - Bateria única



- Masculino:

Quarta-feira - 4 de agosto - BRA

Preliminares/Classificatórias



21h - Bateria 1 - a definir

21h42 - Bateria 2 - a definir

22h24 - Bateria 3 - a definir

23h06 - Bateria 4 - a definir

Final - 00h30 - Bateria única