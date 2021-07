Fernando Ferreira e Thiago Moura - Fotos: Wagner Carmo

Publicado 29/07/2021 22:45

Rio - Os brasileiros Thiago Moura e Fernando Ferreira estrearam na Olimpíada de Tóquio na noite desta quinta-feira pelo atletismo no salto em altura. Na primeira tentativa, ambos passaram da marca dos 2 metros e 17 no caminho pra final da competição. Fernando é do grupo A e Thiago do B.

Já na segunda rodada, a dupla, após três tentativas (o máximo), conseguiu passar dos 2 metros e 21 e seguiu para 2 metros e 25.

Nos 2 e 25, Fernando não conseguiu um bom salto nas três tentativas e se despediu da competição. Logo depois, na última tentativa de Thiago, o brasileiro também não passou da mesma marca que Fernando e encerrou sua participação nos Jogos Olímpicos.