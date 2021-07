O pivô Rogerio faz malabarismo para vencer o goleiro Juan Manuel Bar - AFP

Publicado 29/07/2021 23:01

Tóquio - Com a sobrevivência nas Olimpíadas de Tóquio em jogo, Brasil e Argentina elevaram o nível de rivalidade no clássico disputado na noite desta quinta-feira, no Ginásio Nacional de Yoyogi. E a seleção masculina de handebol não decepcionou no clássico. Com o placar de 25 a 23, venceu a primeira nos Jogos Olímpicos e segue viva. Na última rodada, domingo, precisa vencer a Alemanha para avançar para os playoffs.

Com uma atuação primorosa no primeiro tempo, o Brasil encaminhou o fim do jejum em Tóquio. A vitória por 14 a 7 deu a impressão de que o duelo seria um passeio. A vantagem chegou a ser de 12 gols, mas a Argentina não se rendeu e esboçou uma reação. Com inteligência, os brasileiros administraram a pressão para confirmar o primeiro triunfo.

João Pedro e Haniel, com sete e cinco gols, respectivamente, foram os destaques do Brasil. O goleiro Ferrugem deu conta do recado no início, mas teve dificuldade durante a pressão imposta pelos hermanos.

O resultado colocou a seleção brasileira na briga pela classificação para as quartas de final. Para isso, a vitória sobre a Alemanha, no próximo domingo, no Ginásio Nacional de Yoyogi, é a única alternativa.