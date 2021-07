Vinicius Lanza foi um dos nadadores brasileiros no 4x100m medley - AFP

Publicado 30/07/2021 09:33 | Atualizado 30/07/2021 09:35

Japão - O Brasil está eliminado das finais dos 4x100m medley masculino. A equipe brasileira até conseguiu o tempo necessário para classificar, porém, acabou ficando de fora, porque a arbitragem julgou que um dos nadadores brasileiros acabou queimando uma das transições.

A série contou com Guilherme Guido abrindo no nado costas, depois Felipe Lima foi o segundo brasileiro nas águas no estilo peito, o terceiro a entrar na piscina foi Vinicius Lanza com o nado borboleta e Marcelo Chierighini fechou a série no estilo livre. A desclassificação do Brasil se deu pela transição do nado costas para peito. O tempo de reação de Felipe Melo foi de menos 0.08.



Ao fim da prova, Guilherme Guido falou sobre o desempenho do Brasil. "A gente veio para fazer essa final. Todos estavam conscientes em fazer as trocas seguras. Tomamos cuidado para não passar dos 15. Saímos da prova sem saber o que aconteceu, vocês podem saber melhor", disse.

Além do Brasil, outra equipe também acabou sendo eliminada pelo mesmo motivo: a Lituânia.