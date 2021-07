Patrícia Freitas - Jonne Roriz/COB

Patrícia FreitasJonne Roriz/COB

Publicado 31/07/2021 04:08 | Atualizado 31/07/2021 04:09

Japão - Patrícia Freitas encerrou sua participação nas Olimpíadas de Tóquio na madrugada deste sábado. A brasileira, que chegou à regata da medalha na classe RSX da vela já sem chances de pódio, fechou a prova na oitava posição e em 10º lugar no geral.

O ouro da categoria ficou com a chinesa Lu Yunxiu. Em seguida, vieram a francesa Charline Picon, com a prata, e a britânica Emma Wilson, com o bronze.

Publicidade

O Brasil ainda sonha com medalha em outras categorias da vela. O veterano Robert Scheidt já se classificou para a regata da medalha na classe laser